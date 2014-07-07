В тушении огня участвовали 127 специалистов и 39 единиц техники.

В Самаре потушили пожар в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 27 октября. Поступило сообщение о возгорании крыши мансарды в заведении. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Посетители вышли на улицу до прибытия пожарных. Еще 145 человек, из которых 12 детей, эвакуированы из соседнего санатория. В тушении пожара участвовали 127 специалистов и 39 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на северо-западе Москвы загорелся автосервис.

Видео: МЧС России