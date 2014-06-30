При пожаре пострадали три человека, их передали медикам.

На северо-западе Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел во 2-м Силикатном проезде. Поступило сообщение о возгорании автосервиса на первом этаже здания. По словам источника, загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Пожар был ликвидирован на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.

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Видео: 360.ru