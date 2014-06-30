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На северо-западе Москвы загорелся автосервис

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При пожаре пострадали три человека, их передали медикам.

На северо-западе Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел во 2-м Силикатном проезде. Поступило сообщение о возгорании автосервиса на первом этаже здания. По словам источника, загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Пожар был ликвидирован на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что аналитик назвал уход "Ашана" из России хайпом перед новогодними распродажами.

Видео: 360.ru

Теги: автосервис, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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