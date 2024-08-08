По данным следствия, подозреваемый арендовал помещение и переоборудовал его в оранжерею для выращивания "дурман-травы".

В Самаре перед судом предстанет бизнесмен, культивировавший коноплю в арендованном офисе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, подозреваемый арендовал помещение на первом этаже офисного здания на Ленинградской улице и переоборудовал его в оранжерею для выращивания "дурман-травы". Правоохранители задержали бизнесмена и изъяли все оборудование из офиса. Также полицейские обнаружили 55 кустов конопли, свыше 95 граммов марихуаны и более 13 граммов вещества с тетрагидроканнабинолом. Материалы уголовных дел направлены в суд для принятия решения по существу.

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Видео: ГУВД по Самарской области