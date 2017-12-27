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В США сгорело плавучее казино San Cruz Casino

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В сети опубликовано видео горящего судна - казино от очевидца.

 В штате Флорида в США полностью сгорело плавучее казино San Cruz Casino.

Поджар возник, когда на судне находилось 50 человек. По официальным данным все смогли благополучно добраться до берега, но в ме5стных СМИ прошла информация, что один человек считается пропавшим без вести. 

Один из очевидцев снял на видео горящее казино и опубликовал видео в социальных сетях. На опубликованных кадрах судно стоит недалеко от берега и полностью охвачено огнем. В небо поднимается густой черный дым.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео с места происшествия в городке Санта-Ана в США, где водитель-наркоман вылетел с трассы и взлетел на второй этаж здания.

Видео: Twitter/ @meghanmcmonigle

Теги: в мире , жесть , плавучее казино , пожар , сша
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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