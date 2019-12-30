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Эксперты предсказали США "газмагеддон"

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Это связано с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Америке предсказали "газовый армагеддон". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Эксперты считают, что в США коснется кризис из-за перенасыщения глобального рынка и падения спроса на топливо. Кроме того, ситуацию обостряет глобально потепление.

"Теплые зимы приближают газмагеддон",

— написали аналитики.

Эксперты отмечают, что из-за всех перечисленных факторов экспорт может стать просто невыгодным. В то же время Америка может сбывать сырье на своей же территории. Однако такой исход обрушит цены на рынке. 

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания покинет ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля.

Теги: мировые новости, общество, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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