Эксперты предсказали США "газмагеддон"

Это связано с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Америке предсказали "газовый армагеддон". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Эксперты считают, что в США коснется кризис из-за перенасыщения глобального рынка и падения спроса на топливо. Кроме того, ситуацию обостряет глобально потепление.

"Теплые зимы приближают газмагеддон", — написали аналитики.

Эксперты отмечают, что из-за всех перечисленных факторов экспорт может стать просто невыгодным. В то же время Америка может сбывать сырье на своей же территории. Однако такой исход обрушит цены на рынке.

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания покинет ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля.