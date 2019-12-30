Эксперты предсказали США "газмагеддон"

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Америке предсказали "газовый армагеддон". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
Эксперты считают, что в США коснется кризис из-за перенасыщения глобального рынка и падения спроса на топливо. Кроме того, ситуацию обостряет глобально потепление.
"Теплые зимы приближают газмагеддон",
— написали аналитики.
Эксперты отмечают, что из-за всех перечисленных факторов экспорт может стать просто невыгодным. В то же время Америка может сбывать сырье на своей же территории. Однако такой исход обрушит цены на рынке.
Ранее мы сообщали о том, что Великобритания покинет ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля.
Обсуждение ( 0 )