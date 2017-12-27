В США помощник шерифа застрел подростка в зале суда

Появилось видео с места происшествия, где в ходе драке помощником шерифа был застрелен подсудимый подросток.

Этот инцидент произошел в штате Огайо в Колумбусе. Во время заседания суда возникла драка в хлоде которой помощник шерифа выстрелил в подростка.

Местные СМИ сообщают, что судебное заседание шло по делу 16-летнего несовершеннолетнего подростка, обвиняемого в угрозе применения огнестрельного оружия. Во время заседания между представителями власти, подсудимым и его семьей завязалась перепалка. После словесных оскорблений помощника шерифа повалили на пол и начали избивать всей толпой. Тогда правоохранитель выхватил оружие и выстрелил. Пуля попала в подростка.

Его госпитализировали в больницу, но спасти жизнь ему не удалось. Он скончался. Помощника шерифа доставили также в больницу, но у него диагностированы нетяжелые травмы. Его жизни ничего не угрожает.

Видео: YouTube/NBC4 WCMH-TV Columbus