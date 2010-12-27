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В СНТ "Приозерное" в Синявино ночью горел большой дом
Сегодня, 7:34
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lesjasap

В СНТ "Приозерное" в Синявино ночью горел большой дом

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В тушении принимала участие одна бригада пожарных.

В Кировском районе Ленинградской области в ночь на 13 ноября произошел пожар. По словам очевидцев, огонь захватил жилое здание в поселке Синявино, на территории СНТ "Приозерное".

Загорелось здание, находящееся в конце 13-ой линии вдоль канала. По словам местных жителей, сгорел большой красивый дом. На месте работали представители экстренной службы. На ликвидацию проблемы направлена одна бригада спасателей. По словам жителей, специалисты справились с ситуацией с трудом из-за нехватки сил и техники.

Ранее Piter.tv писал о том, что во Всеволожском районе ночью загорелся частный дом.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ/Денис Лопатин
 

Теги: ленобласть, приозерное, синявино, снт
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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