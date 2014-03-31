В Ростовской области управляемым взрывом снесли "Веселовский элеватор"

Здание не эксплуатировалось уже некоторое время.

Управляемым подрывом на территории Ростовской области снесен элеватор, расположенный в поселке Веселый. Эксперты уточнили, что подрыв здания был заранее согласован собственниками и местными властями. В момент взрыва никто не пострадал. Известно, что в последнее время объект был заброшен и не эксплуатировался. С полудня 26 февраля местным жителям администрация запретила подходить близко к постройке.

Это старое здание, и оно им мешало... Все рассчитано, специалисты делали закладки. У них эти мероприятия рассчитываются до такой степени, что даже на расстоянии 50 метров будут стоять иные здания, они никаким образом не страдают. сообщение от источника "РИА Новостей"

В местной администрации пояснили, что управляемому подрыву предшествовали длительные подготовительные мероприятия. Дополнительно разрабатывался проект мероприятий, которые проводила организация, специально нанятая собственниками. Компания провела оцепление и предусмотрела сообщения уведомительного характера для граждан..

В Первомайском произошел взрыв из-за утечки газа, пострадали двое.

Фото и видео: Telegram / Регнум