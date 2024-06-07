В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА

Василий Голубев оценил ситуацию с безопасностью в регионе.

Сто тридцать случаев использования беспилотников со стороны армии киевского режима зафиксировали власти в Ростовской области с начала 2024 года. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Чиновник уточнил, что противовоздушная система страны справляется с возникающими угрозами, поэтому в целом безопасность в регионе остается стабильной, но напряженной.

Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть. Василий Голубев, глава региона

Эксперт объяснил, что в регионе принимаются дополнительные меры по созданию условий для обеспечения безопасности. В частности, в конце мая текущего года подписан документ о формировании особой пятикилометровой зоны, расположенной вдоль административной границы с Донецкой и Луганской Народными республиками.Там установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.

Власти Ростова-на-Дону объяснили сообщения о звуках взрывов в городе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости