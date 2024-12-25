Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В Ростовской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в поселке Верхнетемерницком. Поступило сообщение о загорании на третьем этаже в многоквартирном доме. Прибывшие на место огнеборцы спасли четверых человек. Еще 70 жильцов были эвакуированы.

При тушении огня были обнаружены тела мужчины и женщины. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали 59 специалистов и 19 единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее мы сообщали, что при взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека.

Видео: МЧС Ростовской области