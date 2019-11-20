Видео штурма: В Ростове следователь взял в заложники свою жену

Женщину удалось освободить, никто не пострадал.

В Ростове вооруженный мужчина взял в заложники свою жену.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что в центре Ростова мужчина взял в заложзницы собственную жену. По имеющимся сведениям мужчина вооружен пистолетом. Переговоры с мужчиной не дали должных результатов, и было решено взять помещение штурмом.

BAZA опубликовало видео штурма здания, где мужчина удерживал заложницу. Сообщается, что был оцеплен целый район от пересечения улицы Красноармейской и Кировского проспекта до СИЗО-1. По последним данным, женщину уже освободили, никто не пострадал, сообщил телеграм-канал Mash. По уточненной информации, женщину мужчину освободил сам. С мужчиной разбираются правоохранители.

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Видео: BAZA

Фото: ВК, Ростов Папа