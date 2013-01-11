В Ростове-на-Дону МЧС России тушит торговый центр на 300 кв.м.

Огонь перекинулся на на кровлю соседнего пятиэтажного дома.

На территории Ростова-на-Дону региональное управление экстренного ведомства России тушит торговый центр "Галерея Астор" , расположенный по Будённовскому проспекту. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. Они уточнили, что воспламенился фасад здания. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Специалисты рассказали, что на месте существует угроза распространения пожара на соседнее здание. Позже стало известно о том, что огонь уже перекинулся на на кровлю соседнего пятиэтажного дома.

К тушению привлечены 70 сотрудников и 19 единиц техники МЧС России. пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В настоящий момент ведется эвакуация местных жителей. К месту пожара направлены представители лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе. По уточненной информации, площадь пожара составила 300 квадратов. Кровля соседнего помещения горит на площади в 800 квадратных метров. Оттуда успешно эвакуированы 15 человек. Экстренное ведомство увеличило группировку сил и средств. К ликвидации пламени сейчас привлечены 100 сотрудников личного состава и 29 единиц техники.

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Фото и видео: ГУ МЧС России