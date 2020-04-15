Среди застрявших за рубежом есть не только те, кто оставался там жить, но и те, кто отправился на лечение или реабилитацию.

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан. Об этом рассказал глава МИДа Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту".

По его словам, приоритет отдается оказавшимся в стране пребывания после 1 января 2020 года. Он отметил, что среди застрявших за рубежом есть не только те, кто оставался там жить, но и те, кто отправился на лечение или реабилитацию.

По словам Сергея Лаврова, такими случаями МИД занимается "вручную".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию.

Видео: Youtube/ Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English