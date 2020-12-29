Изменение изображения не допускается ни для улучшения внешности владельца документа, ни для художественной обработки.

В России запретили ретушировать фото для паспорта. Об этом говорится в новом регламенте МВД, который вступил в силу 11 января. Об этом пишет "Российская газета".

Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением. цитата из нового регламента

Отмечается, что изменение изображения не допускается ни для улучшения внешности владельца документа, ни для художественной обработки.

Новое требование объясняется тем, что необходимо зафиксировать все особенности лица гражданина. Соответственно, использовать линзы, изменяющие цвет глаз, теперь также нельзя.

Ранее эксперт прокомментировал внедрение в Башкирии "антиковидных" паспортов.

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