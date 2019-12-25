Врачи призывают граждан не испытывать систему здравоохранения на максимальной загруженности.

В России заполнено почти 90% коек для больных коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, всего в России для пациентов с COVID-19 развёрнуто 129 тысяч коек. Кузнецов отметил, что при необходимости будет увеличено количество мест.

Чиновник рассказал, что в начале пандемии коронавируса весной в России было развёрнуто 50 тысяч коек.

В период высокой заболеваемости COVID-19 нам оперативно удалось нарастить их количество до 184 тысяч коек. Алексей Кузнецов, помощник главы Минздрава РФ

Сегодня из 129 750 коек заняты 115 500. Помощник министра подчёркивает, что врачи призывают граждан не испытывать систему здравоохранения на максимальной загруженности и соблюдать профилактические меры — носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и избегать людных мест. Следование этим правилам поможет избежать роста заболеваемости.

Ранее были перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

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