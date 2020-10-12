В России задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве под предлогом продажи сельхозтехники

Ирина Волк раскрыла подробности преступной схемы на миллиард рублей.

Российские правоохранительные органы задержали в Москве 12 жителей столичного региона, которые подозреваются в серии крупных мошенничеств. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она отметила, что злоумышленники в течение нескольких лет создавала онлайн-ресурсы, на которых от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагали клиентам приобрести дорогостоящую сельскохозяйственную технику по стоимости ниже рыночных цен.

Аферисты высылали подписанный договор купли-продажи, требуя внести предоплату. После перечисления денег переставали выходить на связь и взятые на себя обязательства не выполняли. пресс-служба МВД РФ

Фигуранты расследования могут быть причастны к нескольким сотням криминальных эпизодов. Потерпевшим причинен ущерб на сумму, превышающую один миллиард рублей. Ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас подозреваемым предъявлено обвинение в 21 преступном случае.

Полиция изъяла 45 тыс. литров суррогата в ходе операции "Алкоголь" в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: МВД Медиа