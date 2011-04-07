В России за сутки выявили 16 627 случаев заражения коронавирусом

Лечатся от инфекции 438 678 россиян.

В России за последние сутки выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На данный момент общее число пациентов с COVID-19 по стране достигло показателя в 3 951 233 человек. Прирост составил 0,42 процента.

В списке с наименьшими темпами прироста новых пациентов с коронавирусом лидирует Тыва с 0,1%. Далее в рейтинге значатся ЯНАО, ЕАО, Магаданская область, Ингушетия и Хакасия.

Стоит отметить, что в Подмосковье медики зарегистрировали 955 случаев заражения в, 472 - в Нижегородской области, 369 - в Воронежской области, 361 - в Ростовской области, 323 - в Свердловской области.

На лечении с диагнозом коронавирус в России находятся 438 678 человек.

За сутки на коронавирус обследовали более 25 тысяч петербуржцев.

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