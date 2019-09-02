В России вступил в силу закон об оформлении ДТП через мобильное приложение

Однако, воспользоваться данной услугой можно будет только с 1 ноября.

С 1 сентября в силу вступил закон об ОСАГО, который позволяет участникам ДТП оформить извещение об аварии без участия сотрудников полиции (европротокол) в электронном виде. Однако реально воспользоваться данным приложением можно будет только с 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в ЦБ.

Сейчас над сервисом работают Российский союз автостраховщиков и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Для оформления электронного европротокола водителю нужно скачать в App Store и Google Play приложение "ДТП европротокол". Для регистрации потребуется ввести данные своего полиса ОСАГО и войти в сервис через "Госуслуги". Таким образом, с 1 ноября у водителей будет выбор, оформлять европротокол на бумаге или в электронном виде.

Также с 2020 года водители будут получать автомобильный номер у изготовителя.

Видео: YouTube/ Car Crash Compilation