Темп прироста составил 0,37%.

В России выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавируса. Темп прироста составил 0,37 процента. В настоящее время по стране зафиксировано 4 057 698 случаев инфицирования.

Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 14 861 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1595 (10,7%) без клинических проявлений сообщение оперштаба

Наименьший темп прироста зараженных наблюдается в Тыве, Хакасии, Чечне, ЕАО, ЯНАО, Якутии, Республике Алтай, Адыгеи, Ингушетии, а также Магаданской, Амурской и Томской областях. Больше всего пациентов с COVID-19 выявлено в Петербурге (1130 новых случаев), Подмосковье (884 пациента), Нижегородской области (441 человек).

На лечении от инфекции по регионам находится 400 095 человек.

Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России.

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