Госдума приняла проект в первом чтении.

В России вырастут штрафы за продажу снюса и насвая. В Госдуме в первом чтении одобрили новый законопроект. Чиновники вводят административные штрафы за реализацию сосательного табака.

Нарушители заплатят от 15 до 150 тысяч рублей. Такие изменения будут внесены в редакцию КоАПа. Физическое лицо выплатит в пользу государства от 15 до 20 тысяч, должностное - от 20 до 50 тысяч, юридическое - от 100 до 150 тысяч рублей.

Усиление наказания предусмотрено как для розничной, так и для оптовой торговли. Авторами выступили Комитет по госстроительству и законодательству, а также по охране здоровья.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей лицам до 18 лет.

Видео: YouTube/Science