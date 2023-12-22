В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"

Глава РФ сообщил о господдержке специалистов, которые хотят отправиться в малые населенные пункты.

Владимир Путин публично объявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист профильной отрасли работы при переезде в малый населенный пункт страны сможет получить единовременную выплату от государства в размере до двух миллионов рублей. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик уточнил, что говорит о работе по аналогии с такими программами как "Земский учитель" и "Земский доктор".

Люди постоянно говорят об этом на встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России.

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году