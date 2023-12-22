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В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"

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Глава РФ сообщил о господдержке специалистов, которые хотят отправиться в малые населенные пункты.

Владимир Путин публично объявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист профильной отрасли работы при переезде в малый населенный пункт страны сможет получить единовременную выплату от государства в размере до двух миллионов рублей. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году.  Политик уточнил, что говорит о работе по аналогии с такими программами как "Земский учитель" и "Земский доктор".

Люди постоянно говорят об этом на встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году

Теги: владимир путин, господдержка, земский работник культуры, послание к федеральному собранию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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