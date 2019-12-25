В России резко выросли продажи смартфонов в третьем квартале

С начала этого года в стране было продано 21,2 млн смартфонов.

В третьем квартале 2021 года в России на 30% выросли продажи смартфонов, если сравнивать в предыдущим кварталом. Как пишет "Коммерсант", в третьем квартале было продано 8,4 млн смартфонов.

Рост продаж эксперты связывают с началом учебного года, а также с соцвыплатами отдельным категориям россиян. Однако ритейлеры отмечают, что за три квартала 2021 года продажи смартфонов упали на 6%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году.

Всего с начала года, по оценке компании "Связной", в России продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году.

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