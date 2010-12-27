Левада-центр: после ЧМ-2018 в России резко выросли ксенофобные настроения

По сравнению с прошлым годом, число тех, кто выступает против проживания иностранцев в России, выросло в два раза.

За последний год в России резко выросли ксенофобные настроения. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса "Левада-центра".

Рост боязни и ненависти к иностранцам специалисты связывают с прошедшим Чемпионатом мира по футболу и ухудшением отношений с Западом. По сравнению с прошлым годом, число тех, кто выступает против проживания представителей отдельных национальностей, выросло в два раза. Так, нежелательными соседями опрошенные назвали цыган (32 %), китайцев (31 %) и вьетнамцев (26 %). Кроме того, растет популярность лозунга "Россия для русских". Его одобряют 19 % респондентов.

Ранее мы писали, что 51 % россиян не знает, что 12 июня отмечается День России.

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