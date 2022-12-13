В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК

Глава РФ рассказал о необходимости уравнять в правах всех бойцов СВО.

В России рассмотрят вопрос поддержки участников специальной военной операции на Украине из частных военных компаний. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Уполномоченная по правам детей рассказала о несправедливости по государственным гарантиям. Она объяснила, что сейчас их имеют только те бойцы, которые принимают участие в СВО от министерства по обороне. Политик полагает, что эту меру поддержки надо распространять на остальные категории бойцов - добровольцев, членов ЧВК, мобилизованных граждан. Омбудсмен попросила лидера страны уровнять в правах семьи этих военнослужащих. Глава РФ согласился, что социальным защитным мерам все эти граждане должны находиться в одинаковой ситуации.

И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live