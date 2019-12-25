В России пройдет первый театральный фестиваль домашнего театра

Поставить спектакль может любой желающий — парой, семьей, друзьями или соседями.

30 и 31 мая состоится онлайн-фестиваль домашнего театра. Организаторы фестиваля — создатели школы актёрского мастерства "Легкие люди" — приглашают поучаствовать тех, кто проводит самоизоляцию с родственниками и друзьями. Заявки принимаются до 29 мая.

Для участия в фестивале, нужно выбрать один из двух форматов: первый формат предполагает самостоятельную подготовку. Во втором участники получают помощь от профессиональных актеров и режиссеров, доступ к онлайн-курсу по актерскому мастерству и запись вебинара по теме. Вне зависимости от формата в дни фестиваля все спектакли участников покажут онлайн.

"Цель этого фестиваля – гуманитарная. Так что мы рады всем участникам. Вы получите нереальную поддержку от профессионалов, новые знания, качественную подготовку, а наши преподаватели — актеры и режиссеры, оставшиеся совсем без театра, кино и оффлайн учеников, получат возможность пережить это трудное время. Давайте же помогать друг другу!". Таня Вайнштейн, сооснователь школы "Легкие люди" и площадки "Скороход"

Ранее сооснователь и художественный руководитель школы "Легкие люди" Таня Вайнштейн рассказала Piter.tv о предстоящем фестивале домашнего театра и самовыражении в эпоху самоизоляции.



Фото: предоставлено организаторами