Важную роль отводят дипломатам.

В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на совет по международным делам (РСМД). Специалисты представили доклад 10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России".

Для этого необходимо создать в МИДе департамент публичной дипломатии. Он станет центром для работы с иностранной аудиторией. Сейчас в России наблюдается разобщенность профильных организаций. Ответственность за данное направление ложится на МИД, парламент и государственные СМИ.

Предлагается вкладывать больше средств в долгосрочные программы международного характера. К ним должны привлекаться зарубежные партнеры. МИД должен больше тратить на выдачу грантов и поддержку молодых лидеров за границей. Также бюджет необходим для финансирования студентов-иностранцев и развитие НКО, которые занимаются проектами за пределами страны.

Ранее экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией.

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