Такая мера помогает увеличить собираемость штрафов, а также сэкономить деньги граждан.

В России предложили увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. С инициативой выступил Иван Сухарев в письме начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Об этом сообщает RT.

Сухарев предлагает увеличить с 20 до 40 дней срок, в который можно заплатить в половину стоимости. По его словам, такая мера помогает увеличить собираемость штрафов, а также сэкономить деньги граждан.

Также депутат подчеркнул, что пандемия коронавируса ухудшила экономическую ситуацию — в связи с чем ситуация с оплатой штрафов ПДД ухудшилась.

Ранее мы писали, что петербуржец не смог продать машину, пока не оплатил 105 штрафов ГИБДД за лихую езду.

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