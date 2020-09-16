Во время январских праздников смертность от алкоголя превышает стандартную в два раза.

В России предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. С инициативой выступил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он направил предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет RT.

По словам общественника, во время январских праздников смертность от алкоголя превышает стандартную в два раза. Хамзаев считает, что ограничение продажи алкоголя с 14.00 до 18.00 поможет решить проблему увеличения смертности и преступности в зимние праздничные дни.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс. Это увеличит цены на табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по отношению к действующей стоимости.