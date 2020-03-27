С инициативой к правительству России обратились активисты из "Трезвой России".

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса. Соответствующее предложение Михаилу Мишустину направила "Трезвая Россия". Член общественной палаты Султан Хамзаев напомнил журналистам RT, что правительство имеет такие полномочия. Чиновники в случае необходимости могут вводить любые ограничения, включая "сухой закон".

Ранее в ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя на период борьбы против инфекции. Предложения в РФ включают в себя ввод до 1 мая особого режима торговли алкоголем. Покупателям предлагается брать не более одного литра алкоголя крепче 9 градусов на одного человека.

Эпидемиолог из Петербурга рассказал, что алкоголь не убивает вирус.

