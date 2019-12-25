Причиной для увольнения сотрудника "на удалёнке" может стать невыход им на связь в течение всего рабочего дня.

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе. Данное предложение содержится в рабочей версии законопроекта об удалённой работе. Об этом пишет газета "Известия".

Из этого следует, что трудовая норма, по которой сотрудника можно уволить за пьянство на рабочем месте, не будет распространяться на работников, занятых удалённо.

Причиной для увольнения сотрудника "на удалёнке" может стать невыход им на связь в течение всего рабочего дня.

Все остальные основания для увольнения, предусмотренные Трудовым кодексом, будут едины как для удалённых, так и для офисных сотрудников.

Работу над законопроектом о дистанционной работе планируется завершить в рамках осенней сессии парламента.

Ранее мы писали, что петербуржцы вновь готовятся к удалёнке, скупают ноутбуки и диваны.

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