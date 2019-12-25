Чиновники модернизируют Московское шоссе в Самарской области.

В России появится первая умная дорога. Об этом сообщили журналисты "Российской газеты" со ссылкой на Министерство транспорта и автомобильных дорог по Самарской области. Чиновники пояснили, что для реализации данного проекта выбрано Московское шоссе. Именно эта трасса является самой оживленной в регионе.

Стоит отметить, что обновленная дорога также входит в эксперимент по опытному использованию беспилотных автомобилей. В рамках модернизации объекта рабочие разместят на трассе волоконно-оптический кабель. Он будет выполнять функцию акустического прибора. Датчик сможет распознавать вибрации от предметов на дороге, а затем передавать информацию о трафике движения, состоянии дорожного покрытия и прочие сведения. Для передачи данных будет использоваться высокоскоростная связь V2X.

На обновленном шоссе водителю будет легче ориентироваться во время движения даже при условиях плохой видимости. на данный момент специалисты тестируют три сценария развития проекта. Первый касается информирования пешеходов о нерегулируемом переходе, второй - о работе ремонтной техники, третий - об открытом люке на дорожном полотне.

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