Правительство хочет ввести новый штраф для автомобилистов в размере 2,5 тыс. руб

Правительство предложило ввести штрафы в размере 2,5 тыс. руб. для водителей, которые не платят за проезд по платной дороге. Об этом сообщила "Парламентская газета".
Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд.
Кабинет министров
В Москве уже есть примеры того, как введенные штрафы повлияли на уменьшение количества нарушителей. Так в столице есть штраф за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. Деньги, полученные после введения нового штрафа, также хотят переводить в региональные бюджеты.
Поправки 20 июня рассмотрит президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательств.
Платные дороги федерального и регионального значения существуют в 13 регионах России.
Ранее на Piter.TV: За отсутствие полиса ОСАГО будут лишать водительских прав.
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