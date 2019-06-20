Правительство хочет ввести новый штраф для автомобилистов в размере 2,5 тыс. руб

Поправки в закон будут рассматриваться 20 июня.

Правительство предложило ввести штрафы в размере 2,5 тыс. руб. для водителей, которые не платят за проезд по платной дороге. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд. Кабинет министров

В Москве уже есть примеры того, как введенные штрафы повлияли на уменьшение количества нарушителей. Так в столице есть штраф за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. Деньги, полученные после введения нового штрафа, также хотят переводить в региональные бюджеты.

Поправки 20 июня рассмотрит президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательств.

Платные дороги федерального и регионального значения существуют в 13 регионах России.

Ранее на Piter.TV: За отсутствие полиса ОСАГО будут лишать водительских прав.