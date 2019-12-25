В России почти в два раза выросло число банкротств среди физлиц

В 2020 году банкротами оказались 104,5 тыс. россиян.

В России за девять месяцев 2021 года число банкротств физлиц увеличилось в 1,6 раза, до 166,5 тыс. случаев. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные компании GRM.

В прошлом году в России насчитывалось 104,5 тыс. банкротств среди физлиц. В 2019 эта цифра составляла 63,1 тысячи. Прирост процедур по банкротству за девять месяцев 2021 года составил 59%. По мнению экспертов, есть некоторая тенденция к замедлению. Для сравнения, за пять месяцев годовой прирост составил 85%, а за семь месяцев – 72%.

Как отметил партнер компании Сергей Новиков, рост количества банкротств связан с ухудшением платежеспособности населения, а также с более широким принятием в обществе этой процедуры как цивилизованного инструмента. Предполагается, что по итогам 2021 года общее число банкротных процедур вырастет в среднем на 50-55%.

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