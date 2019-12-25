Эксперт посоветовал россиянам сейчас не покупать доллары и евро

Он отметил, что для российской экономики благоприятен рост цен на энергоносители.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий сообщил агентству "Прайм", что стоит инвестировать в российские активы пока растут цены на сырье. По его словам, для российской экономики рост цен благоприятен.

Уголь, газ и нефть подорожали до трехлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон ещё даже не начался. Андрей Русецкий, управляющий активами "БКС Мир инвестиций"

По словам Русецкого, спецификой текущего ценового подъема на сырье является относительно слабый рубль. Так, баррель нефти стоит 6 тыс. рублей. Это исторический максимум. Эксперт считает, что слабый рубль идет на пользу акциям компаний ТЭК, российскому бюджету, но при этом сильно ударяет по инфляции и рынку облигаций.

Он также обратил внимание, что сейчас ставки по валютным депозитам близки к нулю и в ближайшие годы ситуация по ним не изменится. По этой причине эксперт посоветовал пока не выходить из российских активов.

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