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В России одобрили закон, регулирующий налогообложение криптовалюты

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Совет Федерации одобрил законопроект.

На территории России  сенаторы на 580-ом пленарном заседании в верхней палате парламента  одобрили закон, регулирующий налогообложение криптовалюты. Данный документ вводит правила налогообложения доходов от майнинга цифровой валюты,  а также купли-продажи. Дополнительно появятся обязанности для операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем.

Цифровая валюта будет признаваться имуществом. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости.

пост в ТГ-канале "Вместе. РФ"

Политики заметили, что доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. Криптооперации не будут облагаться НДС, а предельная ставка НДФЛ при налогообложении таких доходов от криптовалюты не превысит 15 процентов.

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Фото и видео: Совет Федерации

Теги: закон, криптовалюта, налоги, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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