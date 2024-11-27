В России одобрили закон, регулирующий налогообложение криптовалюты

Совет Федерации одобрил законопроект.

На территории России сенаторы на 580-ом пленарном заседании в верхней палате парламента одобрили закон, регулирующий налогообложение криптовалюты. Данный документ вводит правила налогообложения доходов от майнинга цифровой валюты, а также купли-продажи. Дополнительно появятся обязанности для операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем.

Цифровая валюта будет признаваться имуществом. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. пост в ТГ-канале "Вместе. РФ"

Политики заметили, что доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. Криптооперации не будут облагаться НДС, а предельная ставка НДФЛ при налогообложении таких доходов от криптовалюты не превысит 15 процентов.

В России ввели обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции.

Фото и видео: Совет Федерации