В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги. Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса. Документ поддерживают в ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. По мнению автора проекта Алексея Куринного, из-за отключений страдают не только должники. Это сказывается на всех жителям многоквартирных зданий. В Минстрое не видят необходимости в изменениях закона, так как вопрос урегулирован в достаточной степени.
После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии
прокомментировал парламентарий
Отопление нельзя отключать из-за того, что это вынуждает семьи жить в холоде. Многие не могут позволить себе оплатить счета за газ и тепло.
Ранее Piter.tv писал о том, что российские депутаты предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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