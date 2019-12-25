Законопроект рассмотрят в Госдуме.

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги. Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса. Документ поддерживают в ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. По мнению автора проекта Алексея Куринного, из-за отключений страдают не только должники. Это сказывается на всех жителям многоквартирных зданий. В Минстрое не видят необходимости в изменениях закона, так как вопрос урегулирован в достаточной степени.

После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии прокомментировал парламентарий

Отопление нельзя отключать из-за того, что это вынуждает семьи жить в холоде. Многие не могут позволить себе оплатить счета за газ и тепло.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские депутаты предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ.

Фото: Piter.tv

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