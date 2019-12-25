В бизнес-сообществе заявили, что документ уже представлен правительству.

В России могут ввести семейный патент с декабря 2020 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. По словам специалиста, введение данного документа включено в перечень мероприятий проекта общенационального плана действий. Проект направлен на восстановление занятости и доходов населения, а также развитие экономики. Заседанию правительства план представлен 23 сентября.

Напомним, что впервые идею создания коллективного патента предложили представители Торгово-промышленной палаты России. В декабре 2019 года стало известно от президента ТПП Сергея Катырина о том, что главы компаний не могут оформить всех членов семьи из-за сложного документооборота. В связи с этим для государства они "находятся в тени". Эксперты предложили дать право микропредприятиям реализовывать патент на семью до 15 человек и работать по нему в течение года. При этом не придется оформлять другие документы каждому члену семьи.

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