В России могут обязать органы опеки платить алименты на период взыскания долга

Леонид Слуцкий рассказал л стремлении внести правки в Семейное законодательство.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение российского правительства подготовленный законопроект об обязанности органов опеки и попечительства выплачивать денежные средства детям на период судебного взыскания с уклоняющихся от уплаты алиментов родителей. Если документ будет принят, то изменится положение Семейного кодекса, в котором появится новая норма. Депутаты заметили, что размер социальной выплаты установят региональные власти по решению судебной инстанции. Однако речь идет о сумме, не ниже показателя прожиточного минимума.

...В случае, если судебное производство в отношении неплательщика не было окончено или прекращено в течение шести месяцев со дня включения сведений о должнике в банк. документ партии

Сейчас семейным законодательством предусмотрено, что именно органы опеки и попечительства имеют право предъявлять иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в том случае, если детям не предоставляется содержание.Если ребенку положены алименты, но выплачены они не были, а дохода родителя не хватает на такие выплаты, то алименты удерживаются из денежных средств, находящихся на счетах в банках. Однако подобных средств может просто не быть. Законопроект позволяет органам опеки самостоятельно платить алименты в подобных ситуациях, так как сейчас такая возможность в законодательстве не прописана.

К сожалению, не все родители ответственно относятся к обеспечению достойного уровня жизни своих детей. Огромное количество дел в производстве у приставов, которые пытаются годами взыскать деньги для детей, поражает. Родители уклоняются, прячут доходы, создают серые схемы.... Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР

Дума одобрила в I чтении отмену обязательств поручительства для погибших участников СВО.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ