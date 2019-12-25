В Роспотребнадзоре назвали максимальный вес школьного рюкзака

Пустые рюкзаки должны весит не более 700 г для учеников начальных классов. Для учащихся средних и старших классов вес не должен превышать килограмм.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько должен весить школьный портфель. Год от года учебники становятся все тяжелее из-за объема информации и, как следствие, большего объема страниц. Поэтому немаловажную роль играет собственный вес рюкзака. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Так, для учеников начальных классов необходимо выбирать рюкзак, который сам по себе весит не более 700 г. Для учащихся средних и старших классов этот вес не должен превышать килограмм.

Вместе с учебниками и письменными принадлежностями портфель для учеников 1-2 классов должен весит не более 1,5 кг, 3-4 классов – не более 2 кг, 5-6 – не более 2,5 кг, 7-8 – не более 3,5 кг, 9-11 – не более 4 кг.

Рюкзаки должны быть выполнены из прочной водоотталкивающей ткани. Их спинка не должна прогибаться. Также важно, чтобы на портфелях были светоотражающие элементы для безопасности школьников. Желательно, чтобы рюкзаки были ярких цветов.

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