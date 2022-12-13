В Роспотребнадзоре рассказали, почему важно кипятить воду во время весенней оттепели

Петербургский Роспотребнадзор призвал жителей не пить сырую питьевую воду. В период паводка увеличивается вероятность попадания в водоемы опасных бактерий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В талой воде много мусора, фекалий животных и других веществ. Поэтому лучше не употреблять воду из источников, родников и колодцев.
Любую воду во время оттепели важно кипятить, чтобы не получить кишечную инфекцию.
Ранее на Piter.tv: глава Следкома поручил провести проверку по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти.
Фото: Pxhere
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