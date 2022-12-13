Глава Следкома поручил провести проверку по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К Бастрыкину обратился житель поселка Алексеевка. Он пожаловался главе ведомства, что дом, который еще в 2019 году признали аварийным, никто не собирается расселять. Владельцы квартиры опасаются за свою безопасность.
Председатель СК РФ поручил провести проверку СК РФ по Петербургу. Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.
Ранее на Piter.tv: синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие три дня.
Фото: Telegram / Следком
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu