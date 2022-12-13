Глава Следкома поручил провести проверку по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти

Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К Бастрыкину обратился житель поселка Алексеевка. Он пожаловался главе ведомства, что дом, который еще в 2019 году признали аварийным, никто не собирается расселять. Владельцы квартиры опасаются за свою безопасность.

Председатель СК РФ поручил провести проверку СК РФ по Петербургу. Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

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Фото: Telegram / Следком