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Глава Следкома поручил провести проверку по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти
Сегодня, 20:11
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Глава Следкома поручил провести проверку по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти

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Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин  поручил доложить о результатах проверки по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

К Бастрыкину обратился житель поселка Алексеевка. Он пожаловался главе ведомства, что дом, который еще в 2019 году признали аварийным, никто не собирается расселять. Владельцы квартиры опасаются за свою безопасность.

Председатель СК РФ поручил провести проверку СК РФ по Петербургу. Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее на Piter.tv: синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие три дня.

Фото: Telegram / Следком

Теги: бастрыкин, глава следкома, расселение аварийного дома, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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