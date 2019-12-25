В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жару

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду. Важно помнить, что высокая температура может пагубно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и детей.
Чтобы сохранить здоровье, нужно снизить физические нагрузки и не ходить по улице долго в такую погоду. Квартиру нужно проветривать постоянно, желательно с вентиляторами. Если вы выходите на улицу, отдавайте предпочтение легкой одежде из натуральных светлых тканей, не забывайте про головные уборы. Также рекомендуется принимать прохладный душ в течение дня.
Также нужно отказаться от тяжёлой калорийной пищи, а мясо можно заменить рыбой или морепродуктами. Важно пить много воды, отказавшись от алкоголя и сладких газировок.
Ранее мы писали, что ученые рассказали об опасности отказа от завтрака.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все