В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жару

Петербуржцам дали несколько советов, чтобы не перегреться в жару.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду. Важно помнить, что высокая температура может пагубно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и детей.

Чтобы сохранить здоровье, нужно снизить физические нагрузки и не ходить по улице долго в такую погоду. Квартиру нужно проветривать постоянно, желательно с вентиляторами. Если вы выходите на улицу, отдавайте предпочтение легкой одежде из натуральных светлых тканей, не забывайте про головные уборы. Также рекомендуется принимать прохладный душ в течение дня.

Также нужно отказаться от тяжёлой калорийной пищи, а мясо можно заменить рыбой или морепродуктами. Важно пить много воды, отказавшись от алкоголя и сладких газировок.

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Фото: Piter.tv