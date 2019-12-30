Они уже пробудились из-за аномального тепла.

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время. Теплая и бесснежная зима заставила проснуться данных насекомых в России. Массового выхода клещей пока что не ожидается, однако они уже пробудились. Об этом журналистам Sputnik рассказала ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии ведомства Наталья Шашина.

Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла прокомментировала эксперт

Защищаться от пробудившихся клещей необходимо обычными методами. Можно обойтись без химикатов, отдав предпочтение длинной одежде. Специалисты рекомендуют заправлять брюки в сапоги, а рубашку - в штаны.

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