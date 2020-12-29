В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на коронавирус

Ключевым аспектом является специфичность и чувствительность тест-системы.

В Роспотребнадзоре заявили, что экспресс-тесты на коронавирус чаще прочих показывают ложноотрицательный результат. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".

По его словам, экспресс-тесты чаще остальных дают результат 50 на 50.

Наиболее часто ложноотрицательные результаты бывают при использовании быстрых, экспресс-тест-систем, когда вам результат нужен через 15-20 минут Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Также в ведомстве отметили, что на результаты теста влияет и профессионализм врача, который его делает.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшим коронавирусом россиянам можно не прививаться до осени.

Видео: YouTube / Телеканал "Доктор"