Роспотребнадзор предложил переболевшим COVID-19 не прививаться до осени

В России переболели не более 3% населения.

В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшим коронавирусом россиянам можно не прививаться до осени. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".

Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Отмечается, что в России COVID-19 переболели 3% граждан.

Ранее мы сообщали о том, что в России начали регистрировать третью вакцину от COVID-19.

Видео: YouTube / Телеканал "Доктор"