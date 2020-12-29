  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:50
133
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Роспотребнадзор предложил переболевшим COVID-19 не прививаться до осени

0 0

В России переболели не более 3% населения.

В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшим коронавирусом россиянам можно не прививаться до осени. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".

Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Отмечается, что в России COVID-19 переболели 3% граждан. 

Ранее мы сообщали о том, что в России начали регистрировать третью вакцину от COVID-19.

Видео: YouTube / Телеканал "Доктор"

Теги: вакцинация, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии