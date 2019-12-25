В Роспотребнадзоре назвали условие замедления распространения COVID-19

Снизить темпы распространения COVID-19 поможет поствакцинный иммунитет.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что темпы распространения коронавируса будут снижаться, когда треть населения России приобретёт коллективный иммунитет. Его слова приводит агентство ТАСС.

Горелов отметил, что сейчас в стране виден рост заболеваемости. То, насколько длительным он окажется, зависит от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер. При этом фаза стабилизации также продлится какое-то время.

Эксперт подчеркнул, что на снизить темпы распространения COVID-19 поможет поствакцинный иммунитет.

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