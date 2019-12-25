В Роспотребнадзоре назвали снижающий иммунитет к вирусам фактор. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная. По данным эксперта, переохлаждение организма сказывается на снижении способности иммунитета противостоять инфекциям. Она подчеркнула, что в период роста числа новых зараженных COVID-19 следует оставаться в тепле.
Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться
Наталья Пшеничная, представитель ЦНИИ Эпидемиологии
По словам специалиста, коронавирус является новой инфекцией для изучения. Именно потому врачи не могут давать прогнозы относительно роста и спада заболеваемости.
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