В Роспотребнадзоре дали неблагоприятный прогноз по эпидемии COVID-19 в Петербурге

Рост новых случаев заболевания в ближайшее время продолжится.

В ближайшее время рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге продолжится. Такой неблагоприятный прогноз дала начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Об этом пишет "Фонтанка".

Она заявила, что сейчас в городе превышен тот пик подъема по числу зарегистрированных случаев за сутки, который был зафиксирован в мае-июне. "На сегодняшний день тенденции к снижению нет", - отметила Чхинджерия.

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 638 петербуржцев. С начала пандемии КОВИД заболели 49 926 горожан. В Роспотребнадзоре также обратили внимание на сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также нарушение масочного режима.

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