Единый госэкзамен устанавливает единые правила и возможности для всех учеников.

В Рособрнадзоре оценили возможность трансформации ЕГЭ. Заявление выпустила пресс-служба ведомства.

В нём сказано, что трансформация единого государственного экзамена возможна, если поменяются запросы и требования общества. Авторы сообщения заявили, что технически и содержательно экзамен каждый год развивается. Так, например, с 2021 года ЕГЭ по информатике будет проходить на компьтерах.

Отмечается, что ЕГЭ получает высокие оценки международных экспертов в сфере образования.

Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний. Игорь Круглинский, начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора

Он напомнил, что единый госэкзамен устанавливает единые правила и возможности для всех учеников.

Ранее в Комитете по образованию Петербурга назвали самые популярные предметы для сдачи на ЕГЭ.

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