Роскосмос: дискриминации женщин при наборе в космонавты нет

По словам Сергея Крикалева, мало женщин заинтересованы в том, чтобы стать космонавтом.

У женщин и мужчин есть равные шансы попасть в отряд космонавтов, такое заявление сделал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. Однако, по его словам, среди представительниц прекрасного пола не так уж много желающих, передало "Экономика сегодня".

Как отметил Крикалев, для женщин, которые хотят пройти отбор, не создается особых условий. Кроме того, попытки выравнять количество женщин и мужчин обозначали бы дискриминацию мужского пола.

"У нас здесь сохраняется равновесие, равноправие. Чем больше будет приходить кандидатов, тем больше шансов", - сказал космонавт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара".

Фото: Лубянка / VK